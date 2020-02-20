Составить презентацию проекта

ПрезентацииЗакрыт13 заявок469 просмотров
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Добрый день!

Необходимо составить презентацию проекта для инвестора и регулирующих органов.

Требуется не только хорошо оформить будущую планировку и застройку автоспортивно-технического комплекса, (файл прикрепил), но и аккуратно упаковать конфету. 

Бриф проекта и техническая информация будут направлены исполнителю.

Для выбора исполнителя сразу направляйте примеры подобных работ.

4 года назад
cardlab
Илья 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад