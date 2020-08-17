Создать маркет-кит

ПрезентацииЗавершен5 заявок265 просмотров
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Здравствуйте! 

Нужно создать марекет-кит для крупного интернет проекта.

Нужен исполнитель с опытом создания и примерами работ.

4 года назад
smort
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$200
5 дней
Рекомендую
Спасибо за интересный проект.
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