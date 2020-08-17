Создать маркет-кит

Добрый день! Необходимо составить презентацию проекта для инвестора и регулирующих органов. Требуется не только хорошо оформить будущую планировку и застройку автоспортивно-технического комплекса, (файл прикрепил), но и аккуратно упаковать конфету. Бриф проекта и техническая информация будут направлены исполнителю. Для выбора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно создать марекет-кит для крупного интернет проекта.
Нужен исполнитель с опытом создания и примерами работ.
- Похожие заказы
- Презентации13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработатать макет презентации для компании которая занимается селекцией растений. Цветовая гамма и стилистика отталкиваясь от логоПрезентации1 исполнительЗакрыт4 года назад
3 новых слайда (в разработанном дизайне), 2 - доработки. Правки.Презентации1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть старая версия презентации, необходимо на ее основе разработать современную версиюПрезентации31 заявкаЗакрыт4 года назад
презентация проекта. состоит примерно из 20 слайдов. Стиль соотвествует IT компанииПрезентации22 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать продающую современную презентацию по оборудованию. Являемся как дилерами, так и производителями.Презентации18 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен парень для создания видео презентации по сайту, который я создал. Знания - Adobe AE, PP и тд.Презентации5 заявокЗакрыт4 года назад
Дано: 5 часов видео, нужно набрать текст, согласовать его со мной, по итогам согласованного текста создать презентациюПрезентации17 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно сделать строгий дизайн для титульного листа презентации отчета главы муниципального образования. С фотографиями и картинками помогу. Прилагается скрин того что сейчас имеется. Более подробно - обсуждаетсяПрезентации6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо быстро, в течении 3 дней сделать слайд презентацию.Презентации22 заявкиЗакрыт4 года назад