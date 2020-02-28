Презентация к 75 летию Победы ВОВ

Добрый день! Необходимо составить презентацию проекта для инвестора и регулирующих органов. Требуется не только хорошо оформить будущую планировку и застройку автоспортивно-технического комплекса, (файл прикрепил), но и аккуратно упаковать конфету. Бриф проекта и техническая информация будут направлены исполнителю. Для выбора ...