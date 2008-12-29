Эскизы презентации

$300
ПрезентацииЗакрыт11 заявок373 просмотра
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Эскизы стилистики презентации

нужно сделать эскизы одного урока финансового обучающего курса(см фаил).

нужна проработка шрифтовой и образной графики, есть черновики идеи.

нужно на каждый параграф нарисовать 2 эскиза – начало графики конец графики

графика почти вся 2d, постараться не использовать фото из банков с красивыми картинками, а надо придумать простой графический способ, есть пример files.mail.ru/ZARH7D, но это только шрифт, а надо еще и образы.

сделать надо до среды, начиная с сегодняшнего дня

желательно проживание в Москве (чтобы можно было встретится)

15 лет назад
Clovermedia
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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