Эскизы презентации

Эскизы стилистики презентации

нужно сделать эскизы одного урока финансового обучающего курса(см фаил).

нужна проработка шрифтовой и образной графики, есть черновики идеи.

нужно на каждый параграф нарисовать 2 эскиза – начало графики конец графики

графика почти вся 2d, постараться не использовать фото из банков с красивыми картинками, а надо придумать простой графический способ, есть пример files.mail.ru/ZARH7D, но это только шрифт, а надо еще и образы.

сделать надо до среды, начиная с сегодняшнего дня

желательно проживание в Москве (чтобы можно было встретится)