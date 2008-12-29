Эскизы презентации

Создание Flash презентации для сайта по продаже кровельного покрытия, в котором при выборе цвета в меню цветов изменяется цвет крыши и забора. Исходник со всеми фрагментами в формате psd будет предоставлен после выбора исполнитеся Предложения оставлять на ...
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Эскизы стилистики презентации
нужно сделать эскизы одного урока финансового обучающего курса(см фаил).
нужна проработка шрифтовой и образной графики, есть черновики идеи.
нужно на каждый параграф нарисовать 2 эскиза – начало графики конец графики
графика почти вся 2d, постараться не использовать фото из банков с красивыми картинками, а надо придумать простой графический способ, есть пример files.mail.ru/ZARH7D, но это только шрифт, а надо еще и образы.
сделать надо до среды, начиная с сегодняшнего дня
желательно проживание в Москве (чтобы можно было встретится)
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