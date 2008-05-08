Flash презентация

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт4 заявки242 просмотра

The project was way tooooo urgent.

So i managed to get one of my friends to help me with it.

but anyway, thank you for your bids.

Dont know how to cancell this project in weblancer (

Требуется срочно создать Flash презентацию. Весь дизайн и все материалы есть:

(интернет баннер - 80% материалов нужно взять от тудова - http://www.trimaran.md/tkb/

+дизайн и верстка в Иллистраторе и Фотошопе)

нужно немного переделать этот баннер и сделать из него маленькое интро. потом выбор языка. и потом 2 варианта - послайдовая презентация (нажатие на любую клавишу для просмотра следующего слайда) или плейбек.

Проект очччень срочный и к сожалению малобюджетный. Нужно до завтрашнего утра его доделать.

Деньги - вебмани.

17 лет назад
petrenku
Oleksiy 
73 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

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