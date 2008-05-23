Создание ролика-контейнера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен7 заявок243 просмотра

Есть папка с swf-роликами. Файлов может быть произвольное количество, именуются числами, начиная от 01.

Нужно сделать ролик-контейнер с двумя кнопками - "Назад" и "Вперед". При загрузке в него будет выводиться и показываться ролик №1.

При нажатии кнопки "Вперед" содержимое чуть затемняется, показывается простенький прелоадер, загружается следующий по порядку ролик, по окончании загрузки - показывается с простой анимацией (вылет справа). Соответственно, при нажатии кнопки "Назад" последний загруженный ролик так же уезжает вправо, на экране опять появляется предыдущий.

Рисовать и анимировать ничего не нужно, нужно просто написать необходимые скрипты, обработчики нажатий кнопок и распихать все по соответствующим мувикам.

17 лет назад
timstrebkov
Тим 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Jekyll
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$50
3 дня
Заказывал Евгению небольшой проектик во флеше. Результатом его работы полностью удовлетворен. В процессе работы Женя всегда с готовностью шел на контакт, обсуждал и вносил изменения. Уверен, что эта работа также пошла Жене на пользу, как специалисту, и ему многому удалось научиться. Одним словом, только приятные впечатления от работы с этим человеком.
Приятный в общении человек, отличный заказчик. Как предоплата так и сама оплата были сделаны моментально. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Jekyll
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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