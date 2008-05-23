Создание ролика-контейнера

Есть папка с swf-роликами. Файлов может быть произвольное количество, именуются числами, начиная от 01.

Нужно сделать ролик-контейнер с двумя кнопками - "Назад" и "Вперед". При загрузке в него будет выводиться и показываться ролик №1.

При нажатии кнопки "Вперед" содержимое чуть затемняется, показывается простенький прелоадер, загружается следующий по порядку ролик, по окончании загрузки - показывается с простой анимацией (вылет справа). Соответственно, при нажатии кнопки "Назад" последний загруженный ролик так же уезжает вправо, на экране опять появляется предыдущий.

Рисовать и анимировать ничего не нужно, нужно просто написать необходимые скрипты, обработчики нажатий кнопок и распихать все по соответствующим мувикам.