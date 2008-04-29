Создание Flash-открыток

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт11 заявок331 просмотр

Требуются Flash-разработчики, для на примере мультов в MailRu-Агенте, примерно таково же качества, размера и продолжительности. Оплата 10$ за штуку.

Подробности и примеры работ на сайте http://www.ildaron.tu2.ru

17 лет назад
Ildar_2
Ильдар 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка креативного презентационного диска

    Необходима разработка креативного презентационного диска для компании, занимающейся световым оборудованием. В настоящий момент нет готового сценария презентации. Технология для реализации Flash. Важно наличие опыта и примеров успешных работ. Заинтересованных в ...

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Презентация в Power Point

    $25

    Очень срочно нужно создать небольшую презентацию в PowerPoint (крайний срок -- 10 утра по Москве 15 мая, хотя лучше к обеду 14). Тема -- технологии WWW. В принципе, весь материал есть, нужно только отобрать наиболее ...

    PowerPoint
    Презентации9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Мультимедийная презентация на диске.

    Презентация марки нижнего белья. Основные требования: 1. Использование технологий flash 2. Презентация одним файлом. 3. Открытие на весь экран монитора компьютера. 4. Первая часть презентации видио «о марке» 5. Вторая часть небольшой каталог продукции ...

    Презентации21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модификация ролика .fla

    $50

    Приветствую. Есть ролик на флеше. В целом требуется изменить шрифты в ролике и поменять несколько картинок. Например: Поменять слова "drive" на "драйв", и изменить черно-белую картинку на цветную. Ролик высылаю по ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Flash-презентация

    $500

    Требуется создать flash-презентацию с красивой и качественной анимацией. Презентация крупной выставки.

    Презентации20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конвертировать Word в PDF

    Привет нужна помощь конвертировать документ из Word документа в PDF файл, работа простецкая поэтому ищу людей которые сделают за хороший отзыв!

    Презентации2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание рекламного ролика

    Ролик будет транслировать в полном экране 1024х768 на экране 32". Трансляция offline, не через Интернет. Размер ролика не то чтобы не имеет значение, но не буду придираться за излишний вес. ...

    Презентации15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется презентация в power point

    $10

    Требуется презентация в power point Суть сделать из одного сайта презентацию по станкам на 50 страниц. Материалы искать не нужно, я все предоставлю. От вас только 50 страничная презентация. icq 5536412

    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание мультимедийного резюме (креатив)

    $100

    Задача: Создать флэш-резюме на основании имеющихся данных, которое заинтересует кадровые агенства и работодателя (руководителя крупной компании) Требуемый опыт: - Креативность, умение нестандартно мыслить - Общее представление о автоматизации предприятий ...

    PowerPoint
    Презентации3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад