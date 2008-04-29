Необходима разработка креативного презентационного диска для компании, занимающейся световым оборудованием. В настоящий момент нет готового сценария презентации. Технология для реализации Flash. Важно наличие опыта и примеров успешных работ. Заинтересованных в ...
Создание Flash-открыток
Требуются Flash-разработчики, для на примере мультов в MailRu-Агенте, примерно таково же качества, размера и продолжительности. Оплата 10$ за штуку.
Подробности и примеры работ на сайте http://www.ildaron.tu2.ru
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