Оформить презентацию

$33
ПрезентацииЗавершен2 заявки124 просмотра
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Нужно оформить презентацию на тренинг "Эффективная презентация".

Оформить эффектно и эффективно, то есть, чтобы легко считывалась информация.

Презентация нужна в субботу вечером, воскресение рано утром.

Бюджет 1000 руб.

11 лет назад
paveldereza
Павел 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
iliya_ekamasov
Ак 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
47 отзывов(-2)
11 лет назад
$33
1 день
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