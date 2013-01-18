хочу открыть киоск по продажам коммуникаторов и планшетов в Мол Паркхаусе, но они требуют показать им презентацию, подругому не получить торговую площадку. ассортимент товара примерно как тут http://www.tinydeal.com/ru/android-phones-c-54_678_790.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн и верстка бизнес презентации логистической компании.
Презентация на 5-6 страницах, текст + фото. Логотипы и текст будут предоставлены позже (текст в процессе написания).
Указывайте - СРОКИ/ЦЕНЫ/ПОРТФОЛИО.
пример презентации в приложении, сайт компании для ознакомления с родом деятельности china-line.ru
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