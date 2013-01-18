Презентация для торгового центра

Необходима сделать Шаблон для печати по образцу в приложенном файле. в формате MS WORD 1:1 как в образце. Логотип FPA также нужно будет сделать и вставить в шаблон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
хочу открыть киоск по продажам коммуникаторов и планшетов в Мол Паркхаусе, но они требуют показать им презентацию, подругому не получить торговую площадку.
ассортимент товара примерно как тут http://www.tinydeal.com/ru/android-phones-c-54_678_790.html
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