Оформление презентации

Добрый день.

Требуется оформить презентацию в Power Point. Есть макеты страниц с текстовыми блоками и фотографиями. Задача - оформить все это, подкорректировать фотографии, лого, сделать подложку, подобрать шрифты. Скорее всего, придется отрисовать несколько (3-5) диаграмм и таблиц, т.к. в исходниках картинки низкого качества. Всего страниц порядка 14-ти

Проект очень срочный, просьба написать в ответе примерную цену за исполнение.

Спасибо