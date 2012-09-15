Необходимо сделать простую, недорогую презентацию (из уже существующей) в Power Point на английском языке, и экспортировать в видео. Время ролика 1-2 минуты. Просто написанный текст с картинками под фоновую музыку.
Оформление презентации
Добрый день.
Требуется оформить презентацию в Power Point. Есть макеты страниц с текстовыми блоками и фотографиями. Задача - оформить все это, подкорректировать фотографии, лого, сделать подложку, подобрать шрифты. Скорее всего, придется отрисовать несколько (3-5) диаграмм и таблиц, т.к. в исходниках картинки низкого качества. Всего страниц порядка 14-ти
Проект очень срочный, просьба написать в ответе примерную цену за исполнение.
Спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Презентации2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть готовый ролик,но его нужно переделать,ролик покажу в личкеЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется верстка мультимедиа-презентации, создание навигации по презентации, наполнение (верстка): вставка фото и видео, текстовой информации. Подробное описание работы: 1) М/п запускается с проигрывания 1 минутного ролика - заставки, должна быть возможность пропустить ...Закрыт13 лет назад
Нужно сделать небольшой несложный Opening видео на 5-6 секунд для видеоблога!Презентации5 заявокЗакрыт13 лет назад
Презентация. Около 10 слайдов. Спикер должен иметь возможность самостоятельно перелистывать слайды. Необходимы минимальные "мультипликационные эффекты". Очень срочно. В воскресенье представление. Фото материалы предоставлю.Презентации1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать красивую презентацию для портала недвижимости. Интересует стоимостьЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать срочно дизайн экранов для мультимедийной презентации, описание тут: http://download.alesko.eu/adp.rar т вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), с предложениями цены и сроков. ...Презентации2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать презентацию проекта, пример предоставим, количество страниц 7. Сроки до воскресения. Приоритет по цене и качеству.Презентации1 исполнительЗавершен13 лет назад
Презентация ИТ-компании работающей в области b2b и интернет-торговли. Необходима концепция презентации, стилистика для b2b направления. 1. Презентация в powerpoint, PDF (с возможностью оформления в виде буклета) на 10-15 ...Презентации4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать две презентации в программе PowerPoint. С картинками, и хорошо наполнить текстом. По темам "Виды активного туризма" и "Меры безопасности для пешеходов". Срок до 17.09.12Презентации2 заявкиЗакрыт13 лет назад