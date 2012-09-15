Сделать англоязычную презентацию из существующей

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт2 заявки97 просмотров

Необходимо сделать простую, недорогую презентацию (из уже существующей) в Power Point на английском языке, и экспортировать в видео. Время ролика 1-2 минуты. Просто написанный текст с картинками под фоновую музыку.

13 лет назад
shabanov75
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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