Есть готовый ролик,но его нужно переделать,ролик покажу в личке
Сделать англоязычную презентацию из существующей
Необходимо сделать простую, недорогую презентацию (из уже существующей) в Power Point на английском языке, и экспортировать в видео. Время ролика 1-2 минуты. Просто написанный текст с картинками под фоновую музыку.
Заявки фрилансеров
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