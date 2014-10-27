Оформление презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен10 заявок205 просмотров

Необходимо оформить презентацию. Выход Power Point

11 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад
$25
1 день
Все сделано согласно ТЗ. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Все отлично. Спасибо.

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать презентацию-инфографику

    $100

    Всем привет, нужна презентация в стиле инфографики, например таком: http://iamback.ru/_i/iab/poster-2.png и так: http://cdn1.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/10/99designs-Business-Design-Survey-Infographic-excerpt1-730x867.jpg и так: http://freedesignfile.com/upload/2012/07/002249f8_medium38.jpg Текст, который надо превратить в хорошую презентацию с графическими элементами, фирменными шрифтами и цветами и пр. Все ...

    WordPress
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Презентация для рекламодателей

    Нужна презентация для рекламодателей на сайты медицинской тематики. То есть стиль должен быть универсальный, чтобы можно было поменять название сайта, логотип и цены... Что нужно отобразить: 1. ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать макет для email рассылки

    Яркий, профессиональный, легкий стиль. Цвета серые, голубые, белые, шрифт черный и яркий. Выберу профессиональное предложение минимальное по цене

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно красиво оформить резюме

    Здравствуйте! Нужно красиво оформить резюме. На выходе формат PDF. Нужен единый стиль, вписать все бренды (возможно, в едином цвете ЧБ все логотипы сделать. Вобщем, чтобы было стильно. Сделать единые графические элементы. Выделить главное. ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Маркетинг-КИТ для Email (100% от секретаря до ЛПР)

    Необходим Маркетинг-КИТ предназначенный для отправки по Email, который диктуют обычно секретари. Соответственно у Маркетинг КИТ должна быть 100% конверсия, чтобы письмо дошло от секретаря до ЛПР - лицо принимающее решение. Если ...

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать коммерческое предложение

    $100

    Требуется сделать коммерческое предложение по услуге продвижения сайтов, в виде презентации (маркетинг кит). Текстовка есть, дизайн нужно сделать в соответствии с сайтом (дизайн есть).

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад