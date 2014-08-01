Нужна презентация для рекламодателей на сайты медицинской тематики. То есть стиль должен быть универсальный, чтобы можно было поменять название сайта, логотип и цены... Что нужно отобразить: 1. ...
Сделать презентацию-инфографику
Всем привет, нужна презентация в стиле инфографики, например таком: http://iamback.ru/_i/iab/poster-2.png и так: http://cdn1.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/10/99designs-Business-Design-Survey-Infographic-excerpt1-730x867.jpg и так: http://freedesignfile.com/upload/2012/07/002249f8_medium38.jpg
Текст, который надо превратить в хорошую презентацию с графическими элементами, фирменными шрифтами и цветами и пр.
Все материалы вышлю исполнителю. Сроки - 2 дня максимум. Оплата по факту. Работаю только с людьми, у которых есть опыт создания таких презентации. Жду предложения с портфолио.
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