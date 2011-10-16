Поправить Power point презентацию

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Закрыт6 заявок179 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужна ваша помощь.

Нужно поменять формат сумм в презентации. Всего 6 графиков. Пример того как нужно в прикрепленном файле.

Предлагайте стоимость, срок на выполнение. Предложения можно писать в личку.

14 лет назад
Marco-v
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров