Поправить Power point презентацию

Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужна ваша помощь.

Нужно поменять формат сумм в презентации. Всего 6 графиков. Пример того как нужно в прикрепленном файле.

Предлагайте стоимость, срок на выполнение. Предложения можно писать в личку.