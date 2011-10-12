Презентация на тему "Поведение потребителей"

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Завершен6 заявок560 просмотров

Уважаемые коллеги,

Необходимо сделать презентацию в соответствии с ТЗ во вложением.

В заявке обязательно указывайте

1. Ваш опыт в предметной области

2. Точную стоимость и срок работ

14 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

jenesika
Евгения 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Работа выполнена точно в указанный срок! Материал на высоком уровне :)
Евгений - очень ответственный заказчик , всегда можно обсудить неясные рабочие моменты, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

jenesika
Евгения 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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