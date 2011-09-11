Надо создать учебник по теме "Представление текстовой, графической, звуковой информации. Форматы представления информации". Должен состоять из трех частей 1) теоретическая часть 2) практика (примеры решения задач в алгоритмическом языке ...
Ролик-презентация
нужен веселый мультяшный ролик-презентация с музыкой - 2-3 минуты - чтото потипу этого http://www.da.net.ua/portfolio/flash/34/
предложение рассматривается по цене и по срокам
Заявки фрилансеров
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