vmmv

Вадим Мельник vmmv

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен срочно сайт

    нужен сайт с авторизацией пользователей и привязкой последующего пользователя к реферу, каждому пользователю личный виртуальный кабинет в котором будет его информация и инфа о его рефералах - также нужен доступ к каждой странице пользователя чтобы ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ролик-презентация

    нужен веселый мультяшный ролик-презентация с музыкой - 2-3 минуты - чтото потипу этого http://www.da.net.ua/portfolio/flash/34/ предложение рассматривается по цене и по срокам

    Flash
    Презентации9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Два простых сайта под ключ

    сай визитка - нужна одна страница на которой будет указано что я продаю топливные талоны с перечнем тех заправок на которых их принимают и по продаже карт пополнения счета мобильного с перечнем операторов. Название сайта ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • База данных, личная страница пользователя

    Предложение по срокам и цене!!!!!!! все что описано ниже нужно интегрировать в сайт!!! у меня сеть - я продаю товар - каждый кто покупает товар назовем его 1 имеет скидку но не сразу а потом - она ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простенький сайт под ключ

    Простенький сайт по типу этого www.papakarlo.net.ua под ключ с понятной для чайника админкой для добавления фоток и описаний с российским доменом и на российском хостинге, прописать в каталогах всяких мебельных. предложение по цене и срокам

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт по примеру

    Нужен сайт по даному примеру http://www.laplandia.info/ru 1. главное оригинальный дизайн и форма заказа 2. разработать бланки покрасивее предложение по цене и срокам и возможной скидке если таких сайтов будет 3 только разный тематический дизайн

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт по типу заданного

    Нужен сайт по типу данного http://iwish.info/ с небольшой разницей в дизайне ( компания называется "Семицветик" как одноименный мультик) тема таже, разделы теже предложеня по цене и срокам любой вид расчетов

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Форум с индивидуальными иконками и оформлением на

    Нужен форум phpBB или vBulletin или чтолибо подобное - главное форум, кнопки на нем и все элементы должны быть оформлены согласно заданной тематике. Предложения по срокам и ценам Если работа и цена устроит речь пойдет ...

    phpBB
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад