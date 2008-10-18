нужен сайт с авторизацией пользователей и привязкой последующего пользователя к реферу, каждому пользователю личный виртуальный кабинет в котором будет его информация и инфа о его рефералах - также нужен доступ к каждой странице пользователя чтобы ...
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
нужен веселый мультяшный ролик-презентация с музыкой - 2-3 минуты - чтото потипу этого http://www.da.net.ua/portfolio/flash/34/ предложение рассматривается по цене и по срокамПрезентации9 заявокЗакрыт12 лет назад
сай визитка - нужна одна страница на которой будет указано что я продаю топливные талоны с перечнем тех заправок на которых их принимают и по продаже карт пополнения счета мобильного с перечнем операторов. Название сайта ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Предложение по срокам и цене!!!!!!! все что описано ниже нужно интегрировать в сайт!!! у меня сеть - я продаю товар - каждый кто покупает товар назовем его 1 имеет скидку но не сразу а потом - она ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Простенький сайт по типу этого www.papakarlo.net.ua под ключ с понятной для чайника админкой для добавления фоток и описаний с российским доменом и на российском хостинге, прописать в каталогах всяких мебельных. предложение по цене и срокамЗакрыт13 лет назад
Нужен форум подобного дизайна и функционала...http://www.forum.mamka.com.ua/ предложение по ценеСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт15 лет назад
Интересует нечто вроде этого, но на другую тематику http://www.dancingsantacard.com/default.aspx предложения по цене и срокам и цена при заказе 3 штукАнимация4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт по даному примеру http://www.laplandia.info/ru 1. главное оригинальный дизайн и форма заказа 2. разработать бланки покрасивее предложение по цене и срокам и возможной скидке если таких сайтов будет 3 только разный тематический дизайнЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт по типу данного http://iwish.info/ с небольшой разницей в дизайне ( компания называется "Семицветик" как одноименный мультик) тема таже, разделы теже предложеня по цене и срокам любой вид расчетовЗакрыт15 лет назад
Нужен форум phpBB или vBulletin или чтолибо подобное - главное форум, кнопки на нем и все элементы должны быть оформлены согласно заданной тематике. Предложения по срокам и ценам Если работа и цена устроит речь пойдет ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт15 лет назад