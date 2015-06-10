Дизайн подложки для презентации PowerPoint

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен5 заявок731 просмотр

Необходимо создание макета подложки для презентации PowerPoint.

Как это должно выглядеть:

Фон с градиентом - переход от темно-синего к светло-синему и логотип в правом нижнем углу. Цвета и логотип имеются в наличии.

В данном случае под макетом подложки подразумевается обыкновенная JPEG-картинка, которая копируется на все страницы, и возможность написания текста (на ней) в PowerPoint.

P.S. Прошу озвучивать цену и сроки исполнения.

PowerPoint
14 лет назад
webciti-info
Прохор 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Helike
Любовь 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$5
1 день
ОК
Хороший заказчик! Четкое задание, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Helike
Любовь 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад