Дизайн подложки для презентации PowerPoint

Необходимо создание макета подложки для презентации PowerPoint.

Как это должно выглядеть:

Фон с градиентом - переход от темно-синего к светло-синему и логотип в правом нижнем углу. Цвета и логотип имеются в наличии.

В данном случае под макетом подложки подразумевается обыкновенная JPEG-картинка, которая копируется на все страницы, и возможность написания текста (на ней) в PowerPoint.

P.S. Прошу озвучивать цену и сроки исполнения.