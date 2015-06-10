15 слайдов. Картинки в jpeg Надо "сплагиатить" и сделать свое. ТЗ и картинки - приложены. Логотип вышлю выбранному. Указывайте сроки и цену обязательно.
Дизайн подложки для презентации PowerPoint
Необходимо создание макета подложки для презентации PowerPoint.
Как это должно выглядеть:
Фон с градиентом - переход от темно-синего к светло-синему и логотип в правом нижнем углу. Цвета и логотип имеются в наличии.
В данном случае под макетом подложки подразумевается обыкновенная JPEG-картинка, которая копируется на все страницы, и возможность написания текста (на ней) в PowerPoint.
P.S. Прошу озвучивать цену и сроки исполнения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Есть презентация ppt, 2 слайда — титульник и основной слайд. Надо просто на основе этой презентации сделать шаблон для Power Point. Работа простая, но срочная.Презентации3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Компания оперативно ищет креативных профессиональных дизайнеров, владеющих POWER POINT и др. программами для создания мультимедийной презентации нового проекта-мюзикла. Оплата по договоренности. Пишите в личку и на почту [email protected]Закрыт13 лет назад
Имеется подготовленная презентация (структура / разделы / описания) в MS WORD . Необходимо подготовить илюстрации / оформление для самой презентации разместить текст из документа WORD сохранить все в PDF ...Закрыт14 лет назад
Приветствую. Во флеш я начинающий. Помогите разобраться со скриптами. (надо только подсказать) Положительный отзыв гарантирую. Сейчас делаю интерактивную презентацию во flash. Так получилось что у меня старая версия ...Презентации1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужна оригинальная презентация Power PointЗакрыт14 лет назад
Уважаемые коллеги, Необходимо сделать презентацию в соответствии с ТЗ во вложением. В заявке обязательно указывайте 1. Ваш опыт в предметной области 2. Точную ...Презентации1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Есть презентация в .ppt Надо её шаблон воссоздать в Beamer и Tex форматах. Работа срочная! пишите на [email protected]Презентациинет заявокЗакрыт14 лет назад
нужен веселый мультяшный ролик-презентация с музыкой - 2-3 минуты - чтото потипу этого http://www.da.net.ua/portfolio/flash/34/ предложение рассматривается по цене и по срокамПрезентации9 заявокЗакрыт14 лет назад
Надо создать учебник по теме "Представление текстовой, графической, звуковой информации. Форматы представления информации". Должен состоять из трех частей 1) теоретическая часть 2) практика (примеры решения задач в алгоритмическом языке ...Презентации1 заявкаЗакрыт14 лет назад