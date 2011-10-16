Flash презентация - панорама. Помощь в создании.

Приветствую. Во флеш я начинающий.

Помогите разобраться со скриптами. (надо только подсказать)

Положительный отзыв гарантирую.

Сейчас делаю интерактивную презентацию во flash. Так получилось что у меня старая версия macromedia flash 8 professional. (as2.0)

Со скачиванием и установкой cs4 или cs5 много мучатся надо, да ещё эти ключи, регистрация...

Всего пара вопросов.

Презентация в виде панорамы вот по этому уроку: http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=8414

Отрисовал 2800*750+фон для больших экранов.

1)В уроке панорама приходит в движение при отклонении указателя мыши от центра, а я хочу сделать так, чтобы панорама приходила в движение только когда указатель мыши находится в определённых областях: крайнее левое и крайнее правое (там я размещу полупрозрачные стрелки 100-200*150-300), причём эти положения должны устанавливаться относительно размера окна плеера, а не размера панорамы или клипа. Например, если плеер развёрнут на весь экран, а разрешение 1024*768, стрелки, а соответственно и области в которых панорама реагирует на указатель мыши, располагались по середине относительно вертикали и по краям относительно горизонтали, также они не меняли своего положения относительно окна плеера и при разрешении 1440*900 и др. То есть сделать ролик "резиновым"

2)Также нужно чтобы панорама нижней своей границей всегда была прижата к нижней границе окна плеера (но не установленного размера ролика) Как прижать заголовок к верхней границе наверное аналогично.

3)Немогу сделать чтобы движение панорамы останавливалось, когда её край достигнет края окна плеера. Я делал её остановку если _х=0, но когда размер экрана не 4:3 а 16:10 панорама останавливается слишком поздно, когда за ней уже показывается белый фон.

Помогите со скриптами (2.0) а то раньше я ничего сложнее ссылок и изменения размера объекта в экшон скрипт не делал.

Есть fla, только там ничего кроме панорамы нету)) Мне вот только разобраться с "резиновостью" ролика и движением.