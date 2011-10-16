Flash презентация - панорама. Помощь в создании.

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен1 заявка214 просмотров

Приветствую. Во флеш я начинающий.

Помогите разобраться со скриптами. (надо только подсказать)

Положительный отзыв гарантирую.

Сейчас делаю интерактивную презентацию во flash. Так получилось что у меня старая версия macromedia flash 8 professional. (as2.0)

Со скачиванием и установкой cs4 или cs5 много мучатся надо, да ещё эти ключи, регистрация...

Всего пара вопросов.

Презентация в виде панорамы вот по этому уроку: http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=8414

Отрисовал 2800*750+фон для больших экранов.

1)В уроке панорама приходит в движение при отклонении указателя мыши от центра, а я хочу сделать так, чтобы панорама приходила в движение только когда указатель мыши находится в определённых областях: крайнее левое и крайнее правое (там я размещу полупрозрачные стрелки 100-200*150-300), причём эти положения должны устанавливаться относительно размера окна плеера, а не размера панорамы или клипа. Например, если плеер развёрнут на весь экран, а разрешение 1024*768, стрелки, а соответственно и области в которых панорама реагирует на указатель мыши, располагались по середине относительно вертикали и по краям относительно горизонтали, также они не меняли своего положения относительно окна плеера и при разрешении 1440*900 и др. То есть сделать ролик "резиновым"

2)Также нужно чтобы панорама нижней своей границей всегда была прижата к нижней границе окна плеера (но не установленного размера ролика) Как прижать заголовок к верхней границе наверное аналогично.

3)Немогу сделать чтобы движение панорамы останавливалось, когда её край достигнет края окна плеера. Я делал её остановку если _х=0, но когда размер экрана не 4:3 а 16:10 панорама останавливается слишком поздно, когда за ней уже показывается белый фон.

Помогите со скриптами (2.0) а то раньше я ничего сложнее ссылок и изменения размера объекта в экшон скрипт не делал.

Есть fla, только там ничего кроме панорамы нету)) Мне вот только разобраться с "резиновостью" ролика и движением.

14 лет назад
Acreator
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dove
Alex Dove 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отлично! Спасибо.
Заказчик четко и быстро объяснил задачу. Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Dove
Alex Dove 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Ролик-презентация

    нужен веселый мультяшный ролик-презентация с музыкой - 2-3 минуты - чтото потипу этого http://www.da.net.ua/portfolio/flash/34/ предложение рассматривается по цене и по срокам

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект в Macromedia Direсtor MX

    Надо создать учебник по теме "Представление текстовой, графической, звуковой информации. Форматы представления информации". Должен состоять из трех частей 1) теоретическая часть 2) практика (примеры решения задач в алгоритмическом языке ...

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание презентации (7-8 слайдов)

    Уважаемые коллеги, необходимо голый и скучный текст оформить в качестве красочной иллюстрированной презентации (без уникальности. картинки для оформлении вполне сгодятся из интернета и публичных банков) из 7-8 слайдов. Нужны просто очень хорошие ...

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видео презентация инфо-продукта

    $100

    Ролик такого стиля и уровня только по другой тематике, содержание будет предоставлено. http://www.youtube.com/watch?v=icqHRM_WdvM&amp;feature=youtu.be эффектное, короткое, информативное и профессиональное Второй вариант на 1 мин.15-20 сек, чисто -увидел-удивился-перешел по ссылке, типа такого- http://www.youtube.com/watch?v=6ahJ09L9HLk&amp;feature=youtu.be

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка презентации для оптовиков

    Здравствуйте. Задача: разработка презентации для оптовых покупателей кофе. Описание: презентация в корпоративном стиле компании, ее цветовой гамме. Без лишних анимаций. Просто и профессионально. ...

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Красочная презентация

    Здравствуйте. Есть материал, некое ТЗ для презентации. Нужна очень красивая презентация в ppt, с картинками и не более 3-я словамина слайде. Всего ...

    Презентации14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад