Имеется подготовленная презентация (структура / разделы / описания) в MS WORD . Необходимо подготовить илюстрации / оформление для самой презентации разместить текст из документа WORD сохранить все в PDF ...
Мультимедийная презентация мюзикла
Компания оперативно ищет креативных профессиональных дизайнеров, владеющих POWER POINT и др. программами для создания мультимедийной презентации нового проекта-мюзикла. Оплата по договоренности. Пишите в личку и на почту [email protected]
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