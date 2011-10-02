Мультимедийная презентация мюзикла

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт8 заявок213 просмотров

Компания оперативно ищет креативных профессиональных дизайнеров, владеющих POWER POINT и др. программами для создания мультимедийной презентации нового проекта-мюзикла. Оплата по договоренности. Пишите в личку и на почту [email protected]

14 лет назад
djglass
Артур 
51 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подготовить презентацию в PDF

    Имеется подготовленная презентация (структура / разделы / описания) в MS WORD . Необходимо подготовить илюстрации / оформление для самой презентации разместить текст из документа WORD сохранить все в PDF ...

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash презентация - панорама. Помощь в создании.

    Приветствую. Во флеш я начинающий. Помогите разобраться со скриптами. (надо только подсказать) Положительный отзыв гарантирую. Сейчас делаю интерактивную презентацию во flash. Так получилось что у меня старая версия ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ролик-презентация

    нужен веселый мультяшный ролик-презентация с музыкой - 2-3 минуты - чтото потипу этого http://www.da.net.ua/portfolio/flash/34/ предложение рассматривается по цене и по срокам

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект в Macromedia Direсtor MX

    Надо создать учебник по теме "Представление текстовой, графической, звуковой информации. Форматы представления информации". Должен состоять из трех частей 1) теоретическая часть 2) практика (примеры решения задач в алгоритмическом языке ...

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание презентации (7-8 слайдов)

    Уважаемые коллеги, необходимо голый и скучный текст оформить в качестве красочной иллюстрированной презентации (без уникальности. картинки для оформлении вполне сгодятся из интернета и публичных банков) из 7-8 слайдов. Нужны просто очень хорошие ...

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видео презентация инфо-продукта

    $100

    Ролик такого стиля и уровня только по другой тематике, содержание будет предоставлено. http://www.youtube.com/watch?v=icqHRM_WdvM&amp;feature=youtu.be эффектное, короткое, информативное и профессиональное Второй вариант на 1 мин.15-20 сек, чисто -увидел-удивился-перешел по ссылке, типа такого- http://www.youtube.com/watch?v=6ahJ09L9HLk&amp;feature=youtu.be

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка презентации для оптовиков

    Здравствуйте. Задача: разработка презентации для оптовых покупателей кофе. Описание: презентация в корпоративном стиле компании, ее цветовой гамме. Без лишних анимаций. Просто и профессионально. ...

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад