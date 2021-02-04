Презентация

ПрезентацииЗакрыт1 заявка288 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дмитрий, добрый вечер.

Нам требуется презентация, со строгим дизайном.

Всего 7 страниц.

Поможете?

С уважением, Александр.

3 года назад
flashnord
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн презентации

    Ищу дизайнера, который красиво оформит презентацию. Минималистично, выдержанно, без лишних украшательств. Также будут нужны диаграммы и графики. Текст пока не готов, поэтому по кол-ву слайдов не могу сориентировать, работа начнется в понедельник. Пишите, пожалуйста, цену за слайд. ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Презентация

    Требуется человек с опытом создания fashion презентаций, либо с высокой оценкой собственного потенциала  Текст презентации с заказчика , с исполнителя только очень стильный и качественный визуал. Презентация магазина женской дизайнерской одежды для ТРЦ, около 10 слайдов. Только ...

    Презентации22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать презентацию для проекта

    Вечер добрый, требуется разработать презентацию на 12-17 слайдов по проекту. Техническое задание отсутствует, референсы как и доп информацию получит выбранный специалист. Прошу откликается только фрилансеров имеющих релевантные примеры работ. Уважаемые студии просьба не беспокоить. Бюджет ...

    Презентации20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Профессионально оформить\апгрейдить уже имеющуюся презентацию

    Необходимо профессионально оформить уже имеющуюся презентацию - коммерческое предложение. Использовать дизайнерские шрифты, в слайдах со списками сделать иконки инфографики.

    Презентации21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходима презентация

    Необходимо сделать презентацию 7-10 слайдов. Заявки пользователей без отзывов и на площадке менее 6 месяцев, будут удаляться.

    Презентации24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать слайд-шоу

    Нужно сделать слайд-шоу из фотографий с подписями с красивыми эффектами появления текста и фоток для дня рождения. Сдать в формате видео. Графика особая не нужна, просто сделать со вкусом и приятно для просмотра пожилым людям. ...

    Презентации38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать Питч презентацию

    Нам нужно сделать  питч-презентацию чтобы презентовать и пригласить луюдей в бота телеграм. У нас есть художники, и дзайнеры. Нам нужен генератор креативных идей, чтобы правильно презентавать бота!

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    3 года назад