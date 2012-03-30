Презентация, 36 слайдов, инфографика

$400
ПрезентацииЗавершен9 заявок325 просмотров
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Power Point, иллюстрации должны быть в минималистском, строгом стиле а-ля новый гугл, только не серый а в цветах из приложенного файла (roseltorg_неликвиды_02_2.png). Где возможно можно брать чужие наработки по графике, но в целом это творческая работа. Местами можно вставлять фотографии.

Слайды должны быть лаконичными как тут: http://gyazo.com/ce7ebfa763a55c4e8f138d03a9df3da3 -- не нужно горидить городушки из дизайнерских элементов и боятся пустых пространств (это я для новичков говорю, они за адекватную цену могут попробовать свои силы). Корпоративную презентацию специально не даю -- чтобы не зацикливались на существующем. Для вдохновения: http://vmestoslov.info/.

Срок: обед пятницы. Будьте готовы в субботу доработать, если сразу схалтурите.

Предоплата 30% от предложенной вами суммы. Желательно Приватбанк, чтобы вы сегодня денежку увидели и начали работу. Кандидатуру новичков (без портфолио) рассматриваем при условии выполнения первых 3 слайдов.

И да, не пишите в личку - только под проектом.

12 лет назад
smartviolet
Артем 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$200
2 дня
Прошу считать мой отзыв положительным. Но ставлю 9 баллов, чтобы было к чему стремится :). Соотношение цена/качество идеальное. Цены не завышены. Сделали одну презентацию - сейчас кину еще одну :).
Отличный заказчик! Притное общение, моментальная оплата! Очень рекомендую!
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