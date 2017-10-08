Презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт3 заявки175 просмотров

ЗАДАНИЕ

Необходимо СРОЧНО сделать презентацию с инфографикой и стильным оформлением.

Текстовая основа презентации — по ссылке https://docs.google.com/document/d/1tRdtyoKmGrrQc6i_Dk5bGoBI-dsuxIa8phzu3M4Wnxc/edit?usp=sharing

Все слайды/страницы презентации должны быть выдержаны в едином фирменном стиле.

На выходе предоставить два файла в PPT и PDF форматах.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Предоставить примеры аналогичных работ.

БЮДЖЕТ:

до 600—700 руб.

СРОК:

1-3 часа

8 лет назад
Dmit_M
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Презентация

    Сделать красивую и профессиональную презентацию криптовалюты 8 слайдов

    Презентации12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать видеопризентацию

    Необходимо создать видеопрезентацию для конференции по двум сайтам. Один по металлоконструкциям http://m-investspb.ru/ а второй по стеклоконструкциям http://stefex.ru/ . Конференция серьезная, подход к работе должен быть аналогичным. Презентация на основе разделов сайта, длительность около 5 минут.  http://m-investspb.ru/http://m-investspb.ru/ http://m-investspb.ru/http://m-investspb.ru/ ...

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание информационной презентации об услугах компании

    Нужна красивая и продающая презентация для конструктора мобильных приложений на 20 слайдов в Power Point или Keynote.  Тексты и фото есть,  требуется создание концепции и оформления.  Указывайте желаемый гонорар и сроки в заявке.

    Презентации10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Презентация

    Необходимо сделать презентацию (Power Point, PDF) Тексты, концепция, фото - все есть. Требуется только оформление, включая подложку. Объем - 10 страниц. Указывайте пожалуйста желаемый гонорар.

    Презентации28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно создать презентацию

    Нужно красиво аккуратно оформить/отрисовать презентацию. 20 слайдов, сделать нужно до вечера воскресения (08.10). Пишите кто готов цену, и я буду скидывать тз.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Презентация для веб-студии

    Добрый день! Нужно подготовить презентацию.  Подробнейшее описание и все необходимые материалы в облаке -https://drive.google.com/open?id=0BwJOvkFxMEZaVEJBVkJienBmcGc Просьба ознакомиться и озвучить ваше предложение. Схема оплаты - БС (комиссия пополам) или оплата по факту изготовления презентации после ...

    Презентации10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать презентацию мобильного приложения

    Сделать презентацию мобильного приложения  Мобильное приложение еще не реализовано, но функционал описан, нужно сделать презентацию будущего приложения из критериев: кто мы, что мы презентуем, зачем это и в чем преимущества, финансовая модель, контакты.

    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад