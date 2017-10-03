Нужна красивая и продающая презентация для конструктора мобильных приложений на 20 слайдов в Power Point или Keynote. Тексты и фото есть, требуется создание концепции и оформления. Указывайте желаемый гонорар и сроки в заявке.
Создать презентационный ролик для мобильного приложения
Добрый день!
Необходимо создать презентационный ролик с персонажами. Длительность ролик до 2 мин.
Напишите срок исполнения и цену и ссылки на портфолио. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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