здравствуйте, нам нужно сделать презентацию в виде сайта. объем 70 страниц A4, графики, таблицы, текст. Срок выполнения - 1 месяц Дмитрий
Презентация с инфографикой
Нужно сделать небольшую презентацию на одну страничку с инфографикой, изобразить схематично товар
Заявки фрилансеров
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