Презентация в PowerPoint

Есть исходник плеера для FLV файлов для FLASH презентации. Задача....сделать так, что бы ролик запустился автоматически, а не ждать пока нажмешь PLAY Исходник плеера: http://www.sendspace.com/file/0k4fx7 Оплата Yandex.деньги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать презентацию магазина в PowerPoint обьемом около 10 страниц. Ваши предложения по стоимости и портфолио обязательно.
Есть два сайта магазинов в австрии.
В основном работать будем с первым поэтому нужна презентация первого магазина.но и частично со вторым.
Единственно, название магазина который будет в Украине будет другое. дизайнер в Австрии разробатывает дизайн вывески. Она будет позже.Есть много фото магазина которые я делал сам.Я хотел бы их вставить. Фото товара есть на сайте необходимо их тоже вставить. Необходимо продумать и подписать разными умными фразами. Фразы в принципе есть на этих сайтах и можно еще поискать на других.
большой + если исполнитель находиться в Киеве.
Деньги на перед не даю . /есть проблемные случаи/
Предпочтение отдается презентациям с красивым дизайнерским решением.
Оплата по мере выполнения заказа, только после предоставления конкретной выполненной работы.
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