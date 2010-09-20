Презентация в PowerPoint

Необходимо создать презентацию магазина в PowerPoint обьемом около 10 страниц. Ваши предложения по стоимости и портфолио обязательно.

Есть два сайта магазинов в австрии.

1)http://www.fabo.at/

2)http://www.colli.at/

В основном работать будем с первым поэтому нужна презентация первого магазина.но и частично со вторым.

Единственно, название магазина который будет в Украине будет другое. дизайнер в Австрии разробатывает дизайн вывески. Она будет позже.Есть много фото магазина которые я делал сам.Я хотел бы их вставить. Фото товара есть на сайте необходимо их тоже вставить. Необходимо продумать и подписать разными умными фразами. Фразы в принципе есть на этих сайтах и можно еще поискать на других.

большой + если исполнитель находиться в Киеве.

Деньги на перед не даю . /есть проблемные случаи/

Предпочтение отдается презентациям с красивым дизайнерским решением.

Оплата по мере выполнения заказа, только после предоставления конкретной выполненной работы.