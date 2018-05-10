Презентацию PDF сделать по образцу

Здравствуйте! Требуется 2 минутных ролика с видеоинфографикой – описанием принципов работы сервиса. Ролики в мультяшном стиле. Есть тезисное описание того, что необходимо донести (первичный сценарий, скелет), есть свои проработанные герои. Нужно: - Озвучка несколькими голосами (ребенок, подросток, мужчина) - ...
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Бодрый день
Нужно сделать красивую, ровную презентацию, примерно как в прикрепленном образце (по светильникам из дерева),
Презентация по светильникам из мрамора
Тоже есть материалы, как образец, то есть она сделана (мной) но не так как следует )
Нужно, чтобы все было ровно, на все поле,и в одном файле )
Потом сразу такую же нужно будет (почти копию) но с надписями на русском
Прикрепляю пока 4 стр из 8
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