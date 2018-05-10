Презентацию PDF сделать по образцу

Бодрый день

Нужно сделать красивую, ровную презентацию, примерно как в прикрепленном образце (по светильникам из дерева),

Презентация по светильникам из мрамора

Тоже есть материалы, как образец, то есть она сделана (мной) но не так как следует )

Нужно, чтобы все было ровно, на все поле,и в одном файле )

Потом сразу такую же нужно будет (почти копию) но с надписями на русском

Прикрепляю пока 4 стр из 8