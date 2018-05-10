Презентацию PDF сделать по образцу

$10
ПрезентацииЗавершен4 заявки206 просмотров
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Бодрый день

Нужно сделать красивую, ровную презентацию, примерно как в прикрепленном образце (по светильникам из дерева),

Презентация по светильникам из мрамора

Тоже есть материалы, как образец, то есть она сделана (мной) но не так как следует )

Нужно, чтобы все было ровно, на все поле,и в одном файле ) 

Потом сразу такую же нужно будет (почти копию) но с надписями на русском 

Прикрепляю пока 4 стр из 8

6 лет назад
Soundlabrec
Владимир 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kdi_kdi
31 годВеликобритания
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Я очень рад, что разместил свою заявку, и еще больше - что Дмитрий вызвался быть исполнителем) Потому что все быстро, и в плане того,что мне и нужно было - идеально, именно то и именно так, 100% буду еще обращаться, да уже планирую )
Надёжный заказчик.
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