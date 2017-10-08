ЗАДАНИЕ Необходимо СРОЧНО сделать презентацию с инфографикой и стильным оформлением. Текстовая основа презентации — по ссылке https://docs.google.com/document/d/1tRdtyoKmGrrQc6i_Dk5bGoBI-dsuxIa8phzu3M4Wnxc/edit?usp=sharing Все слайды/страницы презентации должны быть выдержаны в едином фирменном стиле. ...
Разработать презентацию компании!
Требуется разработка структуры + текста + дизайна + Верстки слайдовДо 15 слайдов.
Срочно.
Присылайте сразу свои работы. Выберем уже сегодня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать красивую и профессиональную презентацию криптовалюты 8 слайдовПрезентации12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать видеопрезентацию для конференции по двум сайтам. Один по металлоконструкциям http://m-investspb.ru/ а второй по стеклоконструкциям http://stefex.ru/ . Конференция серьезная, подход к работе должен быть аналогичным. Презентация на основе разделов сайта, длительность около 5 минут. http://m-investspb.ru/http://m-investspb.ru/ http://m-investspb.ru/http://m-investspb.ru/ ...Презентации6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо создать презентационный ролик с персонажами. Длительность ролик до 2 мин. Напишите срок исполнения и цену и ссылки на портфолио. Спасибо.Закрыт7 лет назад
Нужна красивая и продающая презентация для конструктора мобильных приложений на 20 слайдов в Power Point или Keynote. Тексты и фото есть, требуется создание концепции и оформления. Указывайте желаемый гонорар и сроки в заявке.Закрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать презентацию в PowerPoint из брошюры в pdf брошюра https://yadi.sk/d/dLKzGUx73NfXEg В заявке указывайте пожалуйста стоимость и сроки, спасибо)Презентации1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Есть исходник презентации. Нужно добавить пять новых слайдов. Дедлайн сегодня в 17:00Презентации3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать презентацию (Power Point, PDF) Тексты, концепция, фото - все есть. Требуется только оформление, включая подложку. Объем - 10 страниц. Указывайте пожалуйста желаемый гонорар.Презентации28 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно красиво аккуратно оформить/отрисовать презентацию. 20 слайдов, сделать нужно до вечера воскресения (08.10). Пишите кто готов цену, и я буду скидывать тз.Презентации1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужно подготовить презентацию. Подробнейшее описание и все необходимые материалы в облаке -https://drive.google.com/open?id=0BwJOvkFxMEZaVEJBVkJienBmcGc Просьба ознакомиться и озвучить ваше предложение. Схема оплаты - БС (комиссия пополам) или оплата по факту изготовления презентации после ...Закрыт7 лет назад