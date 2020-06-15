Разработка презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт4 заявки227 просмотров

Логотип и фирменный стиль уже есть.

Необходимо создать в общем фирменном стиле презентацию в pdf формате на 14-16 слайдов.

Цену за слайд или за полную работу предлагайте в заявках.

5 лет назад
ChristiAnnett
Кристина 
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Заявки фрилансеров

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