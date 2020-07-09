Разработка видео презентаций для курса китайского языка

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Закрыт5 заявок929 просмотров

Необходимо разработать 15 видео презентаций с обучающим материалом - диалоги, грамматика, примеры, домашняя работа. 

Я прикрепила файл с примерным содержанием для одной презентации. 

Необходимо будет анимировать предложения, чтобы добавлялись  (текст для вставки будет отдельно предоставлен текстовым файлом), также анимация графических элементов. интересует стоимость разработки одной подобной презентации. Спасибо

5 лет назад
guest_15954073531054
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