Необходимо подготовить текст для презентации

Нужно разработать методологию, сделать обучающий курс и тестирование. Область - обучение продажам, обучение продукту, пользование CRM. Будет использоваться для обучения сотрудников. Планируется размещать на платформе Teachbase. Есть некоторые материалы, но нужно быть готовым к опросу ...