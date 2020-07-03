Создать презентацию и текст выступления к дипломной работе.
Корректировка презентаций и перерисовка используемые картинок
Для создания учебного пособия по преподаваемому учебному курсу необходимо отредактировать презентации в Power Point (например набрать математические формулы средствами Power Point). Курс посвящен анализу биомедицинских изображений, что подразумевает много формул и картинок (например устройство оптических устройств, мед. оборудования, изображений медицинского характера и тд) Используемые картинки брались из интернета, поэтому их необходимо перерисовать
для использования в дальнейшем в учебном печатном пособии. В кусе 10 лекций
(презентаций) по 40-50 слайдов в каждой. Практически в каждом есть либо
картинки, либо формулы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $7Презентации28 заявокЗакрыт5 лет назад
Озвучена книга, на английском. Сделан retail sample, продолжительность 5 мин. Нужно сделать под нее привлекательную презентацию. Музыка имеется если будет нужно. Дайте знать. Спасибо.Презентации7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо подготовить текст для видео презентации по проекту fitnesstravel.ru Общая презентация, которая описывает как надо пройти поэтапно регистрацию и разместить объявление или для пользователя, найти тренера и занятие.Презентации10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен педантичный человек, с грамотным русским и английским языком. Презентация, которую нужно проверить https://drive.google.com/file/d/1Npmn3uYY_PxkIYp7qpYV1rLw7TFLeemU/view Текст, с которым можно сверяться, отредактирован https://drive.google.com/file/d/1pm7FRt6Epz7Hdk9yfKCkMow2X15TLGj1/view?usp=sharing Документ, с таймкодами на оригиналы слайдов https://docs.google.com/document/d/1LtZDigOJ2BEot-Jf_RFW2lmNRhjiStTmXWYoFexOeTY/edit ...Презентации8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется специалисты для создания видео презентации портала. ТЗ и черновики представим. Оплата 5000 руб плюс премии за качество и сроки.Презентации14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать методологию, сделать обучающий курс и тестирование. Область - обучение продажам, обучение продукту, пользование CRM. Будет использоваться для обучения сотрудников. Планируется размещать на платформе Teachbase. Есть некоторые материалы, но нужно быть готовым к опросу ...Презентации1 заявкаЗакрыт5 лет назад
В идеале нужна блогер с опытом и приятной внешностью для выпуска видеоряда на канал брзнда в YouTube. От 3 до 5 мин каждый ролик. Возможно долгосрочное сотрудничество.Презентации6 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть несколько вебинаров, в которых представлены презентации. Все в разном стиле. Надо сделать в едином стиле. Прикладываю ссылку на файл с ссылками на вебинары. https://docs.google.com/document/d/1LtZDigOJ2BEot-Jf_RFW2lmNRhjiStTmXWYoFexOeTY/edit?usp=sharing Спрашивайте, если что не понятно. Предлагайте цену. Желательно с ...Презентации13 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть текст. контент, необходимо сделать дизайн слайдов в PowerPointПрезентации33 заявкиЗакрыт5 лет назад