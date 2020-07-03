Корректировка презентаций и перерисовка используемые картинок

Для создания учебного пособия по преподаваемому учебному курсу необходимо отредактировать презентации в Power Point (например набрать математические формулы средствами Power Point). Курс посвящен анализу биомедицинских изображений, что подразумевает много формул и картинок (например устройство оптических устройств, мед. оборудования, изображений медицинского характера и тд) Используемые картинки брались из интернета, поэтому их необходимо перерисовать

для использования в дальнейшем в учебном печатном пособии. В кусе 10 лекций

(презентаций) по 40-50 слайдов в каждой. Практически в каждом есть либо

картинки, либо формулы.