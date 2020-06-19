Сделать дизайн слайдов в презентации PowerPoint для выступления

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Закрыт33 заявки1216 просмотров

Есть текст. контент,

необходимо сделать дизайн слайдов в PowerPoint

PowerPoint
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