Нужно сделать уникальный дизайн для продающей презентации к вебинару. Объем 80-100 слайдов (сейчас доделываем, но хотелось бы уже начать, чтобы не затягивать) Я предоставляю тексты с разбивкой по слайдам, и ...
Сделать дизайн слайдов в презентации PowerPoint для выступления
Есть текст. контент,
необходимо сделать дизайн слайдов в PowerPoint
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Требуется создать эффектный шоурил для веб студии. Жду ваших предложений.Презентации11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать дизайн презентации, будет использована как версия pdf для рассылки, так и печатная версия, так и размещение на сайте (web версия). Станиц 4-6. Тематика туризм, пример того что нужно будет сделать ...Презентации28 заявокЗакрыт5 лет назад
У нас есть страничка в интернете, на немецком сайте (перевод делать нет необходимости). А также есть старая презентация. Смысл такой на странице: мы швейная белорусская фабрика, которая предлагает услуги по изготовлению одежды. Есть старая презентация ...Презентации33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Мне надо оформить красиво информацию с гос. сайта https://fsa.gov.ru/press-center/press/7603/ вставить мой логотип, контакты и тд. И назвать все Чек-лист Росаккредитации для лабораторий и органов по сертификации подробности ...Презентации1 исполнительЗавершен5 лет назад
Логотип и фирменный стиль уже есть. Необходимо создать в общем фирменном стиле презентацию в pdf формате на 14-16 слайдов. Цену за слайд или за полную работу предлагайте в заявках.Презентации4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Запускаем биржу для фрилансеров Нужен видео ролик в котором вы делаете короткое объявление о старте проекта. От вас внешний вид, студия и освещение. Текст предоставлю. Качество звука не важно, так ...Презентации6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать презентацию по компании, ее продуктам, преимуществам, предложениям. Оформить в продающем виде. Контент предоставляет. На выходе - 20 слайдов.Презентации59 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо из буклета в формате cdr сделать презентацию в формате pdf и ppt файл по ссылке - https://fex.net/s/5cvozcy Интересует срок и цена.Презентации12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать тест для озвучки видео презентации вебпортала на 5 - 10 минут. Оплата 1000 руб. Нужно чтобы вы изучили сайт, поняли его преимущества и написали текст озвучки для презентации - чтобы после ...Презентации9 заявокЗакрыт5 лет назад