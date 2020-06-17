Оформить красиво информацию в файл pdf

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Завершен5 заявок248 просмотров

Мне надо оформить красиво информацию с гос. сайта 

https://fsa.gov.ru/press-center/press/7603/

вставить мой логотип, контакты и тд. И назвать все 

Чек-лист Росаккредитации для лабораторий и органов по сертификации

подробности в личку. 

сделать надо сегодня. 

всем Спасибо!!!

5 лет назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
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$15
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Все выполнено быстро и качественно. Рекомендую! Буду обращаться вновь, спасибо!
Все супер! Рекомендую)

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