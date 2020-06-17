Презентация для сайта, по швейному предприятию

У нас есть страничка в интернете, на немецком сайте (перевод делать нет необходимости). А также есть старая презентация. Смысл такой на странице: мы швейная белорусская фабрика, которая предлагает услуги по изготовлению одежды. Есть старая презентация по предприятию, где можно взять текст основной. Есть фото нашего швейного предприятия. Фото наших готовых изделий мы тоже предоставим. Нужна красивая презентационная страничка. Текст уже переведём позже сами