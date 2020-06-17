Нужно сделать уникальный дизайн для продающей презентации к вебинару. Объем 80-100 слайдов (сейчас доделываем, но хотелось бы уже начать, чтобы не затягивать) Я предоставляю тексты с разбивкой по слайдам, и ...
Дизайн презентации
Необходимо сделать дизайн презентации, будет использована как версия pdf для рассылки, так и печатная версия, так и размещение на сайте (web версия). Станиц 4-6.
Тематика туризм, пример того что нужно будет сделать в презентации, например карту. прикреплен к проекту.
Ожидаю:
Примеры работ и стоимость например за страницу!
Заявки фрилансеров
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