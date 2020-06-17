Необходимо сделать дизайн презентации, будет использована как версия pdf для рассылки, так и печатная версия, так и размещение на сайте (web версия). Станиц 4-6.

Тематика туризм, пример того что нужно будет сделать в презентации, например карту. прикреплен к проекту.

Ожидаю:

Примеры работ и стоимость например за страницу!