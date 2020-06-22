Бренд в сфере знакомств ищет красивую девушку для видеоролика в YouTub

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Закрыт6 заявок474 просмотра

В идеале нужна блогер с опытом и приятной внешностью для выпуска видеоряда на канал брзнда в YouTube. От 3 до 5 мин каждый ролик. Возможно долгосрочное сотрудничество. 

5 лет назад
guest_15927505611551
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Заявки фрилансеров

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