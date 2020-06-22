Бренд в сфере знакомств ищет красивую девушку для видеоролика в YouTub

Есть несколько вебинаров, в которых представлены презентации. Все в разном стиле. Надо сделать в едином стиле. Прикладываю ссылку на файл с ссылками на вебинары. https://docs.google.com/document/d/1LtZDigOJ2BEot-Jf_RFW2lmNRhjiStTmXWYoFexOeTY/edit?usp=sharing Спрашивайте, если что не понятно. Предлагайте цену. Желательно с ...