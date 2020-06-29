Необходимо подготовить текст для видео презентации по проекту fitnesstravel.ru Общая презентация, которая описывает как надо пройти поэтапно регистрацию и разместить объявление или для пользователя, найти тренера и занятие.
5 минутную презентацию аудиокниги.
Озвучена книга, на английском. Сделан retail sample, продолжительность 5 мин. Нужно сделать под нее привлекательную презентацию. Музыка имеется если будет нужно.
Дайте знать.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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