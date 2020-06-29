5 минутную презентацию аудиокниги.

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт7 заявок681 просмотр

Озвучена книга, на английском. Сделан retail sample, продолжительность 5 мин.  Нужно сделать под нее привлекательную презентацию. Музыка имеется если будет нужно.

Дайте знать. 

Спасибо.

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