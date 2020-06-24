Видео для презентации

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Закрыт14 заявок481 просмотр

 Требуется специалисты для создания видео презентации портала. ТЗ и черновики представим. Оплата 5000 руб плюс премии за качество и сроки.

5 лет назад
guest_15929898409812
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
35 лет
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5 лет назад
5 лет назад
Алёна
 
25 лет
5 лет в сервисе
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Владимир
 
25 лет
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5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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29 лет
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27 лет
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5 лет назад
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Оливия
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Юрий
 
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Анна
 
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Был
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9 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
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5 лет назад

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