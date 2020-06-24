Нужно разработать методологию, сделать обучающий курс и тестирование. Область - обучение продажам, обучение продукту, пользование CRM. Будет использоваться для обучения сотрудников. Планируется размещать на платформе Teachbase. Есть некоторые материалы, но нужно быть готовым к опросу ...
Видео для презентации
Требуется специалисты для создания видео презентации портала. ТЗ и черновики представим. Оплата 5000 руб плюс премии за качество и сроки.
Заявки фрилансеров
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