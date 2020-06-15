Разработка обучающего курса

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Закрыт1 заявка468 просмотров

Нужно разработать методологию, сделать обучающий курс и тестирование. Область - обучение продажам, обучение продукту, пользование CRM. Будет использоваться для обучения сотрудников. Планируется размещать на платформе Teachbase. Есть некоторые материалы, но нужно быть готовым к опросу специалистов.  Проверяемый опыт разработки курсов- обязателен.

5 лет назад
guest_15928423618339
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад