Проверить презентацию на ошибки русский и английский язык

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт8 заявок419 просмотров

Нужен педантичный человек, с грамотным русским и английским языком.

Презентация, которую нужно проверить

https://drive.google.com/file/d/1Npmn3uYY_PxkIYp7qpYV1rLw7TFLeemU/view

Текст, с которым можно сверяться, отредактирован

https://drive.google.com/file/d/1pm7FRt6Epz7Hdk9yfKCkMow2X15TLGj1/view?usp=sharing

Документ, с таймкодами на оригиналы слайдов

https://docs.google.com/document/d/1LtZDigOJ2BEot-Jf_RFW2lmNRhjiStTmXWYoFexOeTY/edit

Нужно срочно! Только ответственные исполнители нужны.

Итог работы: скриншот каждого слайда (24 слайда) с отметкой где, допущена ошибка и добавить исправление.

5 лет назад
ch3st3r
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