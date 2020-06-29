Необходимо написать текст для видео презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт10 заявок619 просмотров

Необходимо подготовить текст для видео презентации по проекту fitnesstravel.ru

Общая презентация, которая описывает как надо пройти поэтапно регистрацию и разместить объявление или для пользователя, найти тренера и занятие.

5 лет назад
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