Нужно переделать готовую презентацию в pdf формате

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Закрыт37 заявок976 просмотров

Нужно переделать готовую презентацию в pdf формате задание предоставлю исполнителю!

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Able2Know
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