Обложка+музыка. Отрывочек. Вот ссылка, из этой серии нужно. Что по цене? https://www.instagram.com/p/B79xMHsJFRO/
Нужно переделать готовую презентацию в pdf формате
Нужно переделать готовую презентацию в pdf формате задание предоставлю исполнителю!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для создания учебного пособия по преподаваемому учебному курсу необходимо отредактировать презентации в Power Point (например набрать математические формулы средствами Power Point). Курс посвящен анализу биомедицинских изображений, что подразумевает много формул и картинок (например устройство оптических ...Презентации12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Создать презентацию и текст выступления к дипломной работе.Презентации28 заявокЗакрыт5 лет назад
Озвучена книга, на английском. Сделан retail sample, продолжительность 5 мин. Нужно сделать под нее привлекательную презентацию. Музыка имеется если будет нужно. Дайте знать. Спасибо.Презентации7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо подготовить текст для видео презентации по проекту fitnesstravel.ru Общая презентация, которая описывает как надо пройти поэтапно регистрацию и разместить объявление или для пользователя, найти тренера и занятие.Презентации10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен педантичный человек, с грамотным русским и английским языком. Презентация, которую нужно проверить https://drive.google.com/file/d/1Npmn3uYY_PxkIYp7qpYV1rLw7TFLeemU/view Текст, с которым можно сверяться, отредактирован https://drive.google.com/file/d/1pm7FRt6Epz7Hdk9yfKCkMow2X15TLGj1/view?usp=sharing Документ, с таймкодами на оригиналы слайдов https://docs.google.com/document/d/1LtZDigOJ2BEot-Jf_RFW2lmNRhjiStTmXWYoFexOeTY/edit ...Презентации8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется специалисты для создания видео презентации портала. ТЗ и черновики представим. Оплата 5000 руб плюс премии за качество и сроки.Презентации14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать методологию, сделать обучающий курс и тестирование. Область - обучение продажам, обучение продукту, пользование CRM. Будет использоваться для обучения сотрудников. Планируется размещать на платформе Teachbase. Есть некоторые материалы, но нужно быть готовым к опросу ...Презентации1 заявкаЗакрыт5 лет назад
В идеале нужна блогер с опытом и приятной внешностью для выпуска видеоряда на канал брзнда в YouTube. От 3 до 5 мин каждый ролик. Возможно долгосрочное сотрудничество.Презентации6 заявокЗакрыт5 лет назад