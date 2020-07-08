Презентации

$70
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Закрыт22 заявки555 просмотров

Нужно сделать 10 презентаций - на одном шаблоне, вы можете работать в конструкторах, главные критерии - скорость и цена. Всего 10 презентаций. Надо сделать их по одному шаблону, который вместе выберем - вы их предложите, пример пришлю. Не надо крутых дорогих презентаций, сделанных полностью с концепцией и вручную за дорого. Достаточно сделать их в конструкторе на стиле, и быстро, лаконично.

Бюджет - 5000 р

примеры работ от вас 

5 лет назад
ivan2017
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