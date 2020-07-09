Нужно создать презентацию в pdf - по всем видам деятельности отдельную

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт11 заявок587 просмотров

Создание презентаций для сайта по каждому разделу - согласно брендбука компании . По каждому направлению . На русском и английском языках. 

5 лет назад
guest_15949029221744
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Заявки фрилансеров

Александра
 
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Коротченко
 
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Юлия
 
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Мариа
 
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Ольга
 
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Презентации
Мухаммедали
 
24 года
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Дмитрий
 
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Елизавета
 
24 года
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Сергей
 
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Артем
 
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