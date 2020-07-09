Красивая презентация

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Завершен1 заявка207 просмотров

Красивое написание презентации для Ландшафтной Компании

5 лет назад
rasta1987
Яна 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
5 лет назад
$95
30 дней
Анна, огромнейшее спасибо Вам за прекрасно проделанную работу! Отличное чувство вкуса, профессионализм, постоянная коммуникация! Обязательно продолжим наше сотрудничество! Всего Вам доброго!
Яна, благодарю за интересный проект! С Вами прекрасно работать: хорошая постановка задачи, конструктивное обсуждение и своевременная оплата! Буду рада продолжению сотрудничества! Вам также всего доброго :)

Заявки фрилансеров

kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
5 лет назад
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