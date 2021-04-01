Презентацию строительной компании срочно

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Завершен14 заявок411 просмотров

Приветствую! Необходимо срочно, срок 1 сутки, сделать презентацию строительной компании.

Вот как пример прикладываю скриншоты.

Прошу оставлять заявки тех, кто может приступить к работе сразу!

5 лет назад
aaachilov
Антон 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

olga_ks
Ольга 
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$70
1 день
Отличный исполнитель
Работа не оплачена, на сообщения не реагирует

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