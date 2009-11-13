Реклама для игровых аппаратов.

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Добрый день! Есть зал игровых аппаратов, Аппарат состоит из 2-ух мониторов, на первом нижнем мониторе показан ход игры а на верхнем хотим создать что-то вроде роликов либо слайдшоу из картинок в качестве на которых будут изображены: казино, рулетки, радостные люди играющие в казино, деньги, кости и т.д. и т.п. С возможностью информировать клиентов о новинках казино, о правилах и т.д. Нужно что бы картинка была на весь экран. Думаю понятно объяснил, если что задавайте вопросы. Пишите только в проект а то сложно потом разобраться..