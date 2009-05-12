Сотворить презентацию для компании

Необходимо подготовить презентацию для сети магазинов о преимуществах расположения магазинов в торговых центрах. Максимальный объем 15 листов Стоимость 15-20$
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Сайт: insi-ing.ru
описание:Современный человек предъявляет высокие требования к комфортности, удобству, красоте зданий, где ему приходится жить, работать, отдыхать. Для того чтобы обеспечить должным комфортом, здание при сооружении оснащается различными коммуникациями, и чем сложнее уровень строительства, тем дольше технологический процесс, затягивание строительства не удовлетворяет заказчика не только из-за высокого темпа жизни, когда необходимо получить удобное и комфортное, надёжное здание, но и сулит увеличение стоимости строительства. Поиск новых решений приводит к оригинальным идеям, которые с успехом воплощаются в жизнь, одно из таких решений - быстровозводимые здания, которые отвечают всем поставленным требованиям - они надёжны, комфортны, обходятся недорого, с малыми затратами техники и людских ресурсов, а главное они очень быстро строятся. Компания ИНСИ-Инжиниринг внедряет с успехом новые технологии, выпускает быстровозводимые дома.
Специфика данного метода основана на том, что применяется термопрофиль (оцинкованный профиль), который снижает стоимость конструкции, так как при строительстве дорогие фермы уже не нужны, но прочность конструкций от этого не уменьшается. Такие сооружения можно монтировать на любую поверхность без капитального фундамента. Существуют как зимний вариант, так и летний, который можно, при желании превратить в зимний. Здания рассчитаны как на низкие температуры зимой и сильные ветровые нагрузки, которые соответствуют СНиП 2.01.01-82 для всех российских зон.
Фундамент для таких зданий делается мелкозаглубленный, не такой основательный, потому что быстровозводимые дома сделаны из металлоконструкций очень лёгкие, но вместе с тем прочные. Каркасы таких домов возводятся быстро и легко и также легко их можно демонтировать, для этого не нужна специальная техника. Транспортировка металлоконструкций, из которых строятся быстровозводимые здания, ангары, склады и т.п., очень проста, так как специальных условий для погрузо-разгрузочных работ или перевозки не требуется.
Кроме конструкций из металлического профиля при возведении зданий для стеновых панелей используются сэндвич-панели. Обшивка снаружи может быть из окрашенных листов оцинкованного металла, а для теплоизоляции - любой минеральный утеплитель, например, минеральная вата, пенополистерол, пенополиуретан. По окончании монтажа каркаса быстровозводимые дома обшиваются сэндвич-панелями. Сэндвич-панели наиболее удобный материал для таких целей, так как являются не только внешним, но и внутренним покрытием. Между собой они соединяются специальными крепёжными элементами, которые идут в комплекте с самими панелями. При желании для стеновых покрытий можно использовать другие как наружные, так и внутренние покрытия. Сооружения из металлоконструкций со стеновыми сэндвич-панелями наиболее надёжный материал, обладающий хорошими тепло и звукоизолирующими свойствами, долговечностью, они водостойки и пожаробезопасны, оригинальны и эстетичны внешне и не нуждаются в отделке, и ещё одно их преимущество – их легко можно демонтировать. На такие здания не требуется регистрация как на недвижимость.
Так как отдельные элементы здания в виде промаркированных заготовок подаются на стройплощадку, и даже иногда в виде собранных конструкций это позволяет быстро и при любых погодных условиях смонтировать такое здание. Быстровозводимые здания используются в разных сферах: это и быстровозводимые спортивные комплексы, торговые павильоны, автосервисные предприятия, быстровозводимые ангары, склады и т.п.
Компания ИНСИ-Инжиниринг предлагает различные быстровозводимые дома, сооружения: рынки, автомобильные стоянки, палатки, цеха, ангары, склады и т.п. Вся продукция компании высокого качества, прочна, долговечна, удобна при монтаже и перевозке.
котнактное лицо: Девятова Елена
для контакта: [email protected]
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